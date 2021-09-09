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Боевики обстреляли окрестности Марьинки, попали в гражданские дома

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Четверг 09 сентября 2021 13:56
Боевики обстреляли окрестности Марьинки, попали в гражданские дома Фото: боевики обстреляли Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

Боевики совершили обстрел окраины Марьинки на Донбассе. Они использовали запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вчера, 8 сентября, с 23:00 до 23:16 российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм.

Наблюдательным группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий обстрела.

"Были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)", - говорится в сообщении.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: боевики обстреляли Марьинку (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, боевики сегодня обстреляли позиции украинских защитников. Ранение получил военный.

Ранее, в УЗ сообщили, что сегодня около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

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