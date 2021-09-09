Боевики обстреляли окрестности Марьинки, попали в гражданские дома
Боевики совершили обстрел окраины Марьинки на Донбассе. Они использовали запрещенные Минскими соглашениями виды вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вчера, 8 сентября, с 23:00 до 23:16 российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм.
Наблюдательным группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий обстрела.
"Были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждения стены здания, прилегающей территории)", - говорится в сообщении.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
Фото: боевики обстреляли Марьинку (фото facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, боевики сегодня обстреляли позиции украинских защитников. Ранение получил военный.
Ранее, в УЗ сообщили, что сегодня около 8:00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.