Оккупанты обстреляли Невельское, обошлось без потерь со стороны ВСУ

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское. Других нарушений режима прекращения огня на Донбассе с начала суток не зафиксировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.
Боевики вели огонь по окрестностям Невельского из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.
Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации врага. О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе.