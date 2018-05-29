Бойовики обстріляли місію ОБСЄ під Торецьком

В 250 метрах від патруля ОБСЄ розірвалася міна

Бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Торецьком Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Сьогодні, 29 травня, противник в черговий раз грубо порушив міжнародні угоди, відкривши вогонь по представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Неліповка під Торецьком представники ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату для моніторингу місцевості. Близько 11:35 стався розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також встановлено, що обстріл вівся з житлових кварталів Горлівки", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил підкреслює, що українська сторона не відкривала вогонь по населених пунктах.

Нагадаємо, раніше ОБСЄ заявляла про скупчення важких озброєнь по обидві сторони на Донбасі.