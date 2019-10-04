Боевики обстреляли из минометов украинские позиции на Донбассе

С начала пятницы, 4 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска, вопреки минским договоренностям, выпустили по позициям украинских военных 30 мин разных калибров.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 4 октября 2019

Как сообщается, из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты (БМП) и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе населенных пунктов Зайцево, Крымское, Новолуганское, Авдеевка, Новогнатовка, Павлополь и Водяное.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших защитников Украины нет. Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации в зоне проведения ООС на Донбассе. На протяжении минувших суток, 3 октября, оккупанты более 40 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил смертельное ранение.