Боевики обстреляли из минометов село на Донбассе: прокуратура открыла дело

По данным следствия, незаконные вооруженные формирования России утром 26 октября открыли огонь из минометов по селу Гранитное Волновахского района Донецкой области. В результате обстрела повреждены шесть домов мирных жителей. Жертв и пострадавших среди населения нет.

По факту обстрела населенного пункта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре отметили, что обстрел продолжается и следственные действия будут проведены после его окончания.

Фото: боевики обстреляли село на Донбассе, прокуратура открыла дело (gp.gov.ua)