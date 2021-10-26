Боевики обстреляли из минометов село на Донбассе: прокуратура открыла дело

Пророссийские боевики 26 октября обстреляли из минометов село Гранитное на Донбассе. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, незаконные вооруженные формирования России утром 26 октября открыли огонь из минометов по селу Гранитное Волновахского района Донецкой области. В результате обстрела повреждены шесть домов мирных жителей. Жертв и пострадавших среди населения нет.
По факту обстрела населенного пункта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В прокуратуре отметили, что обстрел продолжается и следственные действия будут проведены после его окончания.
Фото: боевики обстреляли село на Донбассе, прокуратура открыла дело (gp.gov.ua)