Боевики обстреляли из миномета позиции украинских военных у Талаковки

В течение пятницы боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

Боевики в пятницу обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) у Талаковки Донецкой области из запрещенного минского договоренностями миномета калибром 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

Указано, что в течение пятницы с 7 до 18 часов боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Лебединское и Павлополь. Наряду с этим, оккупанты обстреляли позиции у Талаковки из запрещенного минского договоренностями миномета калибром 82 мм", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил по состоянию на 18:00 нет, а ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, как писало РБК-Украина, в районе ООС за минувшие сутки, 2 августа, получили ранения четверо украинских военных. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о многочисленных фактах перемещения военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах. По данным наблюдателей ОБСЕ, техника перемещается за пределами выделенных мест хранения вооружения. СЦКК отмечает, что вооруженные формирования России, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.