Бойовики обстріляли із міномету позиції українських військових біля Талаківки

Упродовж п'ятниці бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

Бойовики у п'ятницю обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) біля Талаківки Донецької області із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

Вказано, що упродовж п'ятниці з 7-ї до 18-ї години бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил станом на 18:00 немає, а ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у районі ООС за минулу добу, 2 серпня, отримали поранення четверо українських військових. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі один раз з важкого озброєння.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про численні факти переміщення військової техніки на Донбасі у непідконтрольних уряду України районах. За даними спостерігачів ОБСЄ, техніка переміщається за межами виділених місць зберігання озброєння. СЦКК наголошує, що збройні формування Росії, незважаючи на домовленості щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.