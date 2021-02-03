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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Автор: Даша Харченко

Российские боевики в понедельник, 1 февраля, обстреляли в Луганской области беспилотник Миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижение патрулей СММ.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ № 25/2021.

Так, 1 февраля, находясь вблизи н.п. Голубовское (неподконтрольное правительству) для осуществления объявленного полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно за 1-2 км на северо-запад.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении беспилотников, пролетал примерно за 1-2 км на северо-запад от местоположения патруля Миссии. Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и оставить этот район.

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Также свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке приняли доктрину "Русский Донбасс", и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никому не запрещено писать фантастические романы.

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