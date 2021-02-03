Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Российские боевики в понедельник, 1 февраля, обстреляли в Луганской области беспилотник Миссии ОБСЕ. Также они ограничивали передвижение патрулей СММ.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ № 25/2021.

Так, 1 февраля, находясь вблизи н.п. Голубовское (неподконтрольное правительству) для осуществления объявленного полета БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно за 1-2 км на северо-запад.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении беспилотников, пролетал примерно за 1-2 км на северо-запад от местоположения патруля Миссии. Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и оставить этот район.

Также свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали.

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