Боевики обстреливают Луганскую область из "Градов": есть поврежденные дома

"Уже сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили Грады, артиллерию и минометы в направлении Новотошковского, артиллерию - в направлении Золотого и Попасной", - написал Гайдай.

При этом от начала вчерашней суток боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганской области и укреплениям украинских военных.

"Русская артиллерия обстреливала Луганщину почти непрерывно, Счастье, Кряковку, Муратово, Новотошковское пострадали от "Града". Опять есть поврежденные дома. Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное", - уточняет Гайдай.

По его словам, город Счастье российские военные обстреляли 12 раз.

"Применялись "Грады", танки, 120-мм и 82-мм минометы гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Пострадали от российских "Градов" Кряковка и Муратово", - рассказал Гайдай.

Кроме того, боевики применяли 152-мм и 122-мм артиллерию и другое оружие неоднократно в направлении Лобачево, Трехизбенки, Лопаскино, Орехово, Крымского, Новозвановки.

"Под вражеские обстрелы, в частности, минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная", - добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что украинские военные уверенно сдерживают ситуацию и готовы дать достойный отпор в случае обострения.

"Поэтому, сохраняйте спокойствие учреждения и организации работают по расписанию, кому нужно - в усиленном режиме", - отметил глава области.

Фото: боевики обстреливают Луганскую область с "Градов" (facebook.com/odalug)