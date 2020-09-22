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Боевики нарушили перемирие вблизи Марьинки и Водяного

Донбасс, Вторник 22 сентября 2020 07:16
Боевики нарушили перемирие вблизи Марьинки и Водяного
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

"Одиночные неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, за сутки 20 сентября боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки.

Кроме того, 19 сентября в результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один военный.

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