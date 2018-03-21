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Боевики нарушают перемирие на Донбассе, - штаб

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 06:35
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/ato news)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/ato news)

Российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов укреплений украинских защитников

За прошедшие сутки, 20 марта, российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов укреплений украинских защитников, один украинский военный ранен, еще один получил боевое травмирование. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки", - информирует штаб.

Боевики продолжают нарушать мирные договоренности Трехсторонней контактной группы. За сутки один военный ранен, еще один получил боевое травмирование. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и находятся в медучреждении.

"На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а с 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитниках Луганского", - говорится в сообщении пресс-центра.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 20 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 березень 2018 р.

Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев назвал главное отличие  ООС от АТО.

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Теги: Новости АТО
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