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Бойовики напали на село в Нігері: вбито 19 осіб

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Нігер, Понеділок 23 серпня 2021 06:26
Бойовики напали на село в Нігері: вбито 19 осіб Фото: бойовики напали на селі в Нігері, вбито 19 осіб (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики напали на село в Нігері. В результаті нападу вбито 19 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Нападу здійснено на село Тем на заході Нігеру. За інформацією міністерства внутрішніх справ країни і громадської безпеки країни, атаку здійснили "невідомі особи, які прийшли пішки". В результаті 19 місцевих жителів загинули, двоє отримали поранення.

"Ми посилили заходи безпеки в даному районі, ведеться розслідування з метою знайти винних у цьому злочинному діянні", - зазначили в Міністерстві.

В останні роки в Нігері зросла кількість нападів бойовиків на урядові війська і мирне населення. За офіційною статистикою, з початку 2021 року в цій місцевості було вбито близько 300 цивільних осіб.

Нагадаємо, що нещодавно у Нігері під час польових робіт бойовики вбили 37 осіб.

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