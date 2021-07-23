UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики из минометов обстреляли Опытное. Повреждены здания

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе утром 23 июля обстреляли из минометов окрестности населенного пункта Опытное. Огонь боевики вели с территории оккупированного населенного пункта Веселое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Обстрел населенного пункта произошел в период с 4:42 по 5:35 утра. Оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив 20 снарядов. Эти минометы запрещены минскими договоренностями.

"Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки", - сообщили в штабе.

Украинская сторона уже направила ноту в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Фото: оккупанты обстреляли Опытное на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбассобстрелбоевики