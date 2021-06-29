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Боевики используют для обстрелов просроченные российские боеприпасы, - ООС

Автор: Даша Харченко

Российские оккупационные войска используют для обстрелов украинских позиций российские боеприпасы, срок годности которых истек. В частности это боеприпасы типа ЗОФ49.

Об этом сообщает прессслужба штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты продолжают вести обстрелы с применением запрещенных видов вооружения.

Фрагменты от снарядов свидетельствуют о применяемых боеприпасов типа ЗОФ49 с взрывателем 3В35, которые сняты с вооружения вооруженных сил Российской Федерации по истечении срока годности. Эти боеприпасы целью утилизации поставляются РФ для незаконных вооруженных формирований, которые имеют на вооружении пушки 2Б16 "Нона-СВК" российского производства.

В штабе отметили, что этих пушек нет на вооружении Вооруженных сил Украины. Отмечается, что использование вооруженными формированиями РФ запрещенного вооружения несет прямую угрозу жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил и мирного населения.

Напомним, боевики на Донбассе с начала 29 июня трижды нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции украинских военных из минометов и запускали беспилотники.

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