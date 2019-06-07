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Боевики "глушат" беспилотники, чтобы скрыть перемещения тяжелой техники


Боевики на Донбассе подавляют каналы электронного управления беспилотниками

На Донбассе боевики подавляют каналы электронного управления беспилотниками, чтобы скрыть факт перемещения запрещенных минскими договоренностями военной техники и вооружения. Об этом говорилось во время брифинга Министерства обороны.

Спикер ведомства  Александр Мотузяник со ссылкой на разведку сообщил, что боевики осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотниками. В частности, это делается для того, чтобы скрыть перемещение на передовые позиции запрещенных вооружения и военной техники.

При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установления препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода.

В разведке уточнили, что командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. В частности, продолжаются интенсивные отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава.

Добавим, что миссия ОБСЕ продолжает фиксировать тяжелое вооружение боевиков. Так, 4 июня БПЛА СММ обнаружил 22 реактивные системы залпового огня у населенного пункта Хрустальное, а 2 июня было зафиксировано 47 танков на полигоне у Тернового и 22 танка, 18 единиц буксируемой артиллерии и 9 единиц самоходной артиллерии на полигоне возле Мирного.

Напомним, ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения.

Добавим, в конце мая сообщалось, что российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях. 

 

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