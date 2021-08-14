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Боевики дважды за сутки открывали огонь на Донбассе, двое украинских военных ранены

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 13 августа, на Донбассе зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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ДонбассООС