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Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В четверг. 21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был осуществлен в районе Луганского. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Пивденного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ, заставив российских наемников прекратить огневую активность.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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