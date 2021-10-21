Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Так, один из вражеских обстрелов был осуществлен в районе Луганского. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Пивденного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ, заставив российских наемников прекратить огневую активность.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.