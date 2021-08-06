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Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Донбасс, Пятница 06 августа 2021 17:20
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 6 августа, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра вблизи Водяного, что у Донецка.

Кроме того, в направлении Водяного, что на Приазовье, российские наемники вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 5 августа, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. При этом в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

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