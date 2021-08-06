Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі
У п'ятницю, 6 серпня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Так, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, що біля Донецька.
Крім того, в напрямку Водяного, що на приазов'ї, російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 5 серпня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. При цьому в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника.