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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 06 серпня 2021 17:20
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 6 серпня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, що біля Донецька.

Крім того, в напрямку Водяного, що на приазов'ї, російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 серпня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. При цьому в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника.

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