Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі

У п'ятницю, 6 серпня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України .

Так, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, що біля Донецька.

Крім того, в напрямку Водяного, що на приазов'ї, російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.