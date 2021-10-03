Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 3 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"С начала суток русско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Лебединского. Оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

"Наши защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию на Донбассе.