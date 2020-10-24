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Боевики дважды нарушили "тишину" вблизи Шумов

Шумы, Суббота 24 октября 2020 17:56
Боевики дважды нарушили "тишину" вблизи Шумов
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 24 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики дважды нарушали режим "тишины". Оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Шумов.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных выстрела из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие ответный огонь на вражескую провокацию не открывали.

В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"Находясь начеку для адекватного реагирования на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых мирных договоренностей в полном объеме", - отметили в командовании.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Катериновки и Шумов. Подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

Добавим, наблюдательная миссия ОБСЕ с 15 октября не фиксирует нарушений перемирия на Донбассе.

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