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Бойовики двічі порушили "тишу" поблизу Шумів

Шуми, Субота 24 жовтня 2020 17:56
Бойовики двічі порушили "тишу" поблизу Шумів
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 24 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики двічі порушували режим "тиші". Окупанти обстрілювали українські позиції поблизу Шумів.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська здійснили два провокативні постріли зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на ворожу провокацію не відкривали.

В результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих мирних домовленостей у повному обсязі", - наголосили у командуванні.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Катеринівки та Шумів. Підрозділи Об'єднаних сил втрат не зазнали.

Додамо, спостережна місія ОБСЄ з 15 жовтня не фіксує порушень перемир'я на Донбасі.

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