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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Пески. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Кроме того, в Луганской области совершил пролет вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

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