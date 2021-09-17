Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

В пятницу, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Пески. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
Кроме того, в Луганской области совершил пролет вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.