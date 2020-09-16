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Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В среду, 16 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Катериновка боевики открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Кроме того, неподалеку Водяного оккупанты выпустили пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

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В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, утром 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский военный. При этом боевики 15 сентября трижды нарушили "тишину".

Кроме того, 15 сентября на Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения.

Добавим, что во вторник на Донбассе на мине подорвались двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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