Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди ВСУ нет
С начала 1 августа пророссийские боевики на Донбассе совершили два нарушения режима "тишины". В Донецкой области оккупанты стреляли, а на территории Луганской области запускали беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.
Вблизи Авдеевки пророссийские боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.
А в Луганской области совершил пролет беспилотник "Орлан-10" оккупационных войск.
"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - заявили в штабе.
Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасные предметы.