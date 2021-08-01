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Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди ВСУ нет

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Донбасс, Воскресенье 01 августа 2021 17:34
Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди ВСУ нет Фото: на Донбассе с начала суток два нарушения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 1 августа пророссийские боевики на Донбассе совершили два нарушения режима "тишины". В Донецкой области оккупанты стреляли, а на территории Луганской области запускали беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил.

Вблизи Авдеевки пророссийские боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных.

А в Луганской области совершил пролет беспилотник "Орлан-10" оккупационных войск.

"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасные предметы.

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Донбасс обстрел боевики перемирие ООС
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