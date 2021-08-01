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Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає

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Донбас, Неділя 01 серпня 2021 17:34
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає Фото: на Донбасі з початку доби два порушення (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 1 серпня проросійські бойовики на Донбасі здійснили два порушення режиму "тиші". У Донецькій області окупанти стріляли, а на території Луганської області запускали безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

Поблизу Авдіївки проросійські бойовики з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

А в Луганській області здійснив проліт безпілотник "Орлан-10" окупаційних військ.

"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - заявили у штабі.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували 2 гектари прифронтової території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

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