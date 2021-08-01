Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
З початку 1 серпня проросійські бойовики на Донбасі здійснили два порушення режиму "тиші". У Донецькій області окупанти стріляли, а на території Луганської області запускали безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.
Поблизу Авдіївки проросійські бойовики з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.
А в Луганській області здійснив проліт безпілотник "Орлан-10" окупаційних військ.
"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - заявили у штабі.
Крім того, з початку доби українські сапери розмінували 2 гектари прифронтової території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.