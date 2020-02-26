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Боевики на Донбассе ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, - ГУР

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 13:25
Боевики на Донбассе ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, - ГУР
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Действия оккупантов усиливают недовольство среди местных жителей

Российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе осуществляют артиллерийские удары по позициям украинских военных из жилых кварталов оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным разведки, командование оккупационных войск возобновило практику ведения обстрелов украинских укреплений с позиций, расположенных в жилых районах. Такие действия боевиков усиливают недовольство мирных жителей.

"Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов уничтожается их частное имущество, также происходит дополнительное минирование подступов к указанным позициям", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб украинский военный. Оккупационные войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки и Павлополя.

Также РБК-Украина писало, что наблюдатели ОБСЕ во время патрулирования на участках разведения в Станице Луганской и Золотом видели членов российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Боевики незаконно находятся в этом районе.

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