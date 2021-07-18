UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе с утра стреляли из минометов и запускали беспилотник

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 18 июля дважды нарушали перемирие на Донбассе. В результате провокаций со стороны пророссийских сил украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты применили против украинских военных минометы 120-го калибра, а на территории Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" через линию разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в министерстве.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 7 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООСбоевикисводка