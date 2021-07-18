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Боевики на Донбассе с утра стреляли из минометов и запускали беспилотник

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Донбасс, Воскресенье 18 июля 2021 17:31
Боевики на Донбассе с утра стреляли из минометов и запускали беспилотник Фото: с начала суток на Донбассе без потерь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 18 июля дважды нарушали перемирие на Донбассе. В результате провокаций со стороны пророссийских сил украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты применили против украинских военных минометы 120-го калибра, а на территории Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" через линию разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в министерстве.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 7 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

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