Бойовики на Донбасі з ранку стріляли з мінометів та запускали безпілотник
Проросійські бойовики з початку 18 липня двічі порушували перемир'я на Донбасі. В результаті провокацій з боку проросійських сил українські військові не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Поблизу населеного пункту Піски окупанти застосували проти українських військових міномети 120-го калібру, а на території Луганської області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" через лінію розмежування.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додали в міністерстві.
Крім того, з початку доби українські сапери розмінували 7 гектарів прифронтової території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.