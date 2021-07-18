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Бойовики на Донбасі з ранку стріляли з мінометів та запускали безпілотник

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Донбас, Неділя 18 липня 2021 17:31
Бойовики на Донбасі з ранку стріляли з мінометів та запускали безпілотник Фото: з початку доби на Донбасі без втрат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку 18 липня двічі порушували перемир'я на Донбасі. В результаті провокацій з боку проросійських сил українські військові не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти застосували проти українських військових міномети 120-го калібру, а на території Луганської області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" через лінію розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додали в міністерстві.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували 7 гектарів прифронтової території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

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