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Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 7 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Возле Новотошковського противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС