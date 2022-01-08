Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 7 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Возле Новотошковського противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра, 8 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.