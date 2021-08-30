Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

В понедельник, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook .

Так, один из вражеских обстрелов біл зафиксирован близи Новозвановки. Боевики обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.