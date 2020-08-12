Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующий режим перемирия. В результате обстрелов боевых потерь или ранений среди военных ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, было отмечено несколько неприцельных автоматических очередей оккупантов из стрелкового оружия в районе Марьинки и Пивденного.

Также обстрел был зафиксирован неподалеку Красногоровки. Боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.