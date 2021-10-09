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Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС: потерь среди военных нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток, 9 октября, российские оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в районе населенного пункта Майорское оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки противник вел прицельный обстрел позиций ООС из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки пророссийские боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в ООС.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь из разрешенных минскими соглашениями вооружений, вынуждая боевиков прекратить огневую активность.

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