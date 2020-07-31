Боевики на Донбассе стреляли из подствольного гранатомета

Огневые провокации были неприцельными, поэтому силы ООС огонь в ответ не открывали
На Донбассе 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и не получил ранений.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
Для провокации украинских защитников возле Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета.
Огневые провокации были неприцельными, поэтому силы ООС огонь в ответ не открывали.
"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, скончался старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к реагированию на любые провокации боевиков.
Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.