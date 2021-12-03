Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

Так, боевики вели огонь в направлении Красногоровки. Оккупационные войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской оккупанты дважды совершили обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Также возле Зайцевого российские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Попасной оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.