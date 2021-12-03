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Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено українського військового

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Донбас, П'ятниця 03 грудня 2021 17:25
Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено українського військового Фото: на Донбасі поранили українського військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 грудня, збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь у напрямку Красногорівки. Окупаційні війська вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

У бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти двічі здійснили обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Також біля Зайцевого російські війська вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Попасної окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили окупантів припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, бойовики шість разів порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

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