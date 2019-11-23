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Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС

Новости » Общество     23.11.2019 - 18:44
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, три обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям Объединенных сил возле Песков, Водяного, Верхнеторецка. Тут боевики применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, автоматические гранатометы.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный, еще один военнослужащий из состава ООС погиб в результате ДТП. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров, а также гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы.

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Темы: Новости ООС
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