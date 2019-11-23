ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі сім раз обстріляли позиції ООС

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 18:44
Бойовики на Донбасі сім раз обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі протягом поточної доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли позиці українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил біля Пісків, Водяного, Верхнєторецька. Тут бойовики застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий, ще один військовослужбовець зі складу ООС загинув в результаті ДТП. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го і 120-го калібрів, а також гранатомети, стрілецьку зброю і кулемети.

Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі
Теми: Новини ООС
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся