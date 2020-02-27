Боевики на Донбассе распространяют фейки о бойцах ООС, - разведка

Российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны.

В разведке отмечают, что такие действия российских пропагандистов направлены на дискредитацию украинских защитников.

"В то же время российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников", - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности в ОРДЛО. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций.

Напомним, с начала суток на Донбассе удерживается режим "тишины". Хотя до этого, 26 февраля, в результате обстрелов боевиков погиб один и пострадали двое украинских военнослужащих.