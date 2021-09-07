Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Пророссийские боевики на Донбассе вновь нарушили режим "тишины" и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическая группировка "Восток" .

Раненому военному сразу же оказали медицинскую помощь, после чего его транспортировали в лечебное учреждение. Известно, что состояние раненого военнослужащего удовлетворительное.

"Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в группировке "Восток".