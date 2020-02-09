Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного

Российские незаконные вооруженные формирования в воскресенье, 9 февраля, применяли против украинских военных на Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, с начала текущих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим прекращения огня. При этом активно применяли запрещенное вооружение.

Так, из минометов 82-го калибра, артиллерийских систем калибров 122 и 152 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления подразделений Объединенных сил в районе Лебединского, Новолуганского, Троицкого и Орехово.

В общем оккупанты выпустили по украинским военным 10 мин и больше 30 артиллерийских снарядов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Кроме того, на участках разведение сил и средств вблизи Золотого, Богдановки и Станицы Луганской сохраняется режим полного и всестороннего прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с сильными снегопадами на Донбассе наблюдаются проблемы с пропуском лиц через линию разграничения. За пределами контрольных пунктов въезда-выезда "Марьинка", "Майорское", "Новотроицкое" и "Гнутово" остаются нерасчищенными от снега участки дорог.