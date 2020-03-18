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Боевики на Донбассе пытали священников за помощь бойцам ООС, - Офис генпрокурора

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 12:14
Боевики на Донбассе пытали священников за помощь бойцам ООС, - Офис генпрокурора
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Офис генпрокурора открыл дело за преследование ПЦУ на оккупированном Донбассе

На оккупированном Донбассе боевики пытали священников за помощь украинским военным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по фактам насилия над священниками на оккупированном Донбассе. Дело отрыто на основании обращения Донецкой епархии ПЦУ о том, что боевики систематически применяют физическое и психологическое насилие в отношении мирян и духовенства.

"Также в обращении говорится, что двое священников были похищены участниками незаконного вооруженного формирования РФ, вывезены за пределы населенного пункта и подвергнуты физическому насилию за организацию оказания медицинской помощи раненым украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что все приведенные факты будут проверены в ходе предварительного расследования, а также будут приняты возможные меры для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявлял о притеснении церкви на оккупированном Донбассе и в Крыму.

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