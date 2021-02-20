Боевики на Донбассе пять раз нарушали режим "тишины", повреждены три дома

"В течении текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, оккупанты утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" открыли огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пивденное.

Кроме того, из минометов российско-оккупационные войска, как указано, вели огонь вблизи Новгородского.

"Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, а и дома местных жителей... Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - отметили в штабе.

Также сообщается, что оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

В ведомстве отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.