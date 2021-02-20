UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе пять раз нарушали режим "тишины", повреждены три дома

Автор: Андрей Козловский

На Донбассе с начала текущих суток боевики пять раз нарушали режим тишины. Под их обстрел попали жилые дома, три из них повреждены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В течении текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, оккупанты утром в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" открыли огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пивденное.

Кроме того, из минометов российско-оккупационные войска, как указано, вели огонь вблизи Новгородского.

"Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, а и дома местных жителей... Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - отметили в штабе.

Также сообщается, что оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

В ведомстве отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс
Читайте также
ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба, - Резников
Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе
Прогноз погоды