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Боевики на Донбассе проводят мобилизационные сборы с резервистами

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе командование российско-оккупационных войск проводит комплексную итоговую проверку по итогам 2020 года. Так, в рамках проверки, проводят мобилизационные сборы с резервистами.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

На полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей боевики проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в том числе в ночное время.

"Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами", - сообщили в ГУР.

Контроль за проведением итоговой проверки осуществляет комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, за сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее РБК-Украина писало, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова дать мощный отпор России, если РФ решится на эскалацию.

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