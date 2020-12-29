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Боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность

Донбасс, Вторник 29 декабря 2020 13:53
Боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность
Фото: боевики на Донбассе (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Боевики продолжают наращивать боевую готовность оперативной группировки российско-оккупационных войск на Донбассе. На прошлой неделе они завершили этап слаживания отделений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - указано в сообщении.

На прошлой неделе оккупанты завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Также они отработали вопросы передвижения боевой техники в походных колоннах с развертыванием для наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний.

"В ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", - отмечают в разведке.

Кроме того, по состоянию на 12:00 зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении.

"Из подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельске и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Вражеские провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ не открывался", - отметили в Минобороны.

Напомним, 28 декабря боевики 13 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военный.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не будет встречи советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

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