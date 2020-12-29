Бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойову готовність

Фото: бойовики на Донбасі (GettyImages)

Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі. Минулого тижня вони завершили етап злагодження відділень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - вказано у повідомленні.

Минулого тижня окупанти завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Також вони відпрацювали питання пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням для наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней.

"У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати "Орлан-10", - зазначають у розвідці.

Крім того, станом на 12:00 зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку.

"Із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета. Ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривався", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, 28 грудня бойовики 13 разів порушили "режим тиші" на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.