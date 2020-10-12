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Бойовики на Донбасі застосовують майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні РФ

Донбас, Понеділок 12 жовтня 2020 19:37
Бойовики на Донбасі застосовують майже всі типи БПЛА, які є на озброєнні РФ
Фото: (mil.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що на Донбасі під час формування першого та другого корпусів окупанти створили окремі роти БПЛА. Він зазначив, що бойовики використовують майже всі типи російських безпілотників, які є на озброєнні армії РФ.

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

За словами Скібіцького, якість російських безпілотників різко знизилась. Це пов'язано з введення проти Росії міжнародних економічних санкцій. Раніше на БПЛА окупантів, які українські воїни збивали у 2014 році, було багато елементів німецького, французького, японського та південнокорейського виробництва. Однак наразі іноземні комплектуючі вичерпалися.

Він зазначив, що російські виробники намагаються встановлювати на літальні апарати власні комплектуючі, але їхня якість набагато нижча за ту, яку мають деталі іноземного виробництва. Тому процес подальшого розвитку російської безпілотної авіації загальмувався.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує придбати до 12 турецьких комплексів Bayraktar TB2.

Також РБК-Україна повідомляло, що Росія продовжує постачати на окупований Донбас озброєння та військову техніку.

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