Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

В воскресенье, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наемники Российской Федерации 12 раз осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего двое военнослужащих были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что вблизи населенного пункта Широкино боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. В районе населенного пункта Богдановка боевики применили вооружение БМП, а на окраинах Водяного осуществляли обстрелы из вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе Новолуганска боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм, вблизи Попасной пророссийские наемники применили миномет калибра 120 мм. В районе Золотого-4 боевики вели обстрел из миномета калибра 120 мм , а в районе Майорска - из противотанкового ракетного комплекса.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирования. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - заявили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирования. Отмечается, что 8 раз боевики осуществляли обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм