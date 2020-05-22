Боевики на Донбассе повысили вооруженную активность, есть раненый

От начала суток боевики на Донбассе повысили вооруженную активность и обстреляли украинские позиции 8 раз. Все обстрелы они вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 5:20 утра оккупанты вели огонь от Петровского по защитникам Богдановки, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, боевики после 10:13 выпустили по защитникам Верхнеторецкого 7 мин 120-го калибра.

Также защитники зафиксировали разрывы вражеских мин калибра 82 мм в районе Богдановки. После 8:15 в районе Богдановки, и после 10:15 вблизи Старогнатовки оккупационные войска применяли беспилотники для сброса выстрелов из ВОГ-17.

Оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения трижды вели огонь по защитникам Богдановки. Так, боевики обстреливали два раза вблизи Верхнеторецкого и Старогнатовки и один раз в районе Водяного.

Как отмечается, в результате обстрела из летательного аппарата ВОГ-17 над позициями Объединенных сил один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, на Донбассе обстановка 21 мая в течение суток была неспокойной, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.